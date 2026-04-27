Интензивен е трафикът на тирове на ГКПП „Капитан Андреево“ и „Лесово“

На граничните контролно-пропусквателни пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“ СНИМКА: Архив

Изключително интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове с Турция  - на изход за товарни автомобили, съобщава на сайта си Главна дирекция  „Гранична полиция“ на МВР. Информацията е към 6 часа, информира БТА. 

На всички гранични пунктове с Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален. 

На границата с Румъния преминаването през граничните преходи се осъществява нормално. На граничен преход Русе – Гюргево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През граничните преходи „Рудозем“, „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили, припомнят от „Гранична полиция". 

 

 

 

Четете още

Още от Полезно

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)