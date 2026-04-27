Жестоко задръстване парализира "Кючук Париж" в Пловдив (Снимки)

Брутално задръстване къса нервите на шофьорите тази сутрин по "Кукленско шосе" в Пловдив тази сутрин. Още в петък от градската управа предупредиха, че спешен ремонт на ВиК налага затварянето на западното платно за движение на моторни превозни средства (в посока Митнически терминал) в участъка от кръстовището с ул. „Скопие" до кръстовището с ул. „Индустриална". Промяната обхваща времето от 8 ч. на 25 април 2026 г. до 20 ч. на 27 април 2026 г., понеделник.

Тази сутрин е нещо жестоко, оплакват се шофьори. Колоните едва се точат. А ситуацията се утежнява, защото от близките села като Марково, Белащица, Брестник пътуват за работа.

"Има аварийна ситуация. Добре. Но бих искал да попитам къде са служителите на МВР, за да помогнат и регулират трафика. Когато трябва да осигурят коридор на някой от парламента всички са по кръстовищата, сега народът има нужда от тях, а ги няма. Те трябва не само да глобяват, но и да помагат, когато имаме нужда", реагират пловдивчани.

Според потърпевщи карето между "Лидъл" и въртящия мотокар на "Рекорд" е затворено за движение от страната на хранителния хипермаркет.

През почивните дни не се усети толкова тежко, но днес трафикът в района е силно затруднен. Опашките от коли се оформят в посока към Митническия терминал, където движението е ограничено само в едното платно.

Ако всичко е по график, ремонтът трябва да приключи тази вечер. Въведени са обходи, а няколко автобусни линии са с променени маршрути.