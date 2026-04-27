Добри условия за туризъм в планините

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите варират от минус два и пет градуса. Слънчево е и духа умерен вятър.

От ПСС предупредиха, че над 2000 метра има значителна снежна покривка, в която се пропада и туристите трябва да бъдат внимателни при ходенето по такива места.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще преобладава слънчево време. В следобедните часове с развитие на купеста облачност главно над Западните Родопи, но ще е без съществени валежи. Ще духа слаб, по най-високите части умерен запад-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.