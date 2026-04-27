По време на Milan Design Week 2026, една от емблематичните сцени на Милано – Piccolo Teatro Studio Melato – претърпя впечатляваща 72-часова трансформация. Театралното пространство се превърна в мултисензорно преживяване, което пренаписа границите между архитектура, дизайн и съвременен лукс. Зад проекта стои GROHE SPA – премиум брандът на GROHE, който представи визията си за бъдещето, чрез инсталацията Aqua Sanctuary.

В центъра на концепцията стои идеята „Wellbeing through Water "– благосъстояние чрез водата. На фона на глобалните тенденции към устойчивост, персонализация и холистичен начин на живот, GROHE SPA поставя банята в нова роля – не просто функционално пространство, а среда за възстановяване, баланс и сетивно преживяване.

Инсталацията Aqua Sanctuary не е традиционна изложба, а внимателно режисирано пътешествие през три свързани пространства, всяко от които изследва различен аспект от връзката между вода, човек и среда.

В първото пространство акцентът пада върху технологиите и персонализацията. Централният елемент – GROHE SPA AquaTree – е 3D принтиран душ, вдъхновен от органичните форми в природата. Той поставя въпроса как технологиите могат не просто да имитират, а да надграждат естествените процеси, доближавайки дизайна до идеята за „отглеждане ", а не за производство.

Втората зона представя цялостен интериорен подход, чрез колаборация с Buster + Punch. Тук различни елементи – осветление, метални детайли и водни решения – се обединяват в единен дизайнерски език. Банята вече не е изолирано помещение, а органична част от архитектурата на дома или хотела. Особено внимание привлича концепцията Private Collection Vanity – модул, който комбинира пара, мъгла, ароматерапия и светлина в персонализирани ритуали за грижа.

Третото пространство предефинира ежедневните навици чрез три основни ритуала – подготовка, релаксация и възстановяване. Водата се превръща в режисьор на преживяването, а решения като Rainshower Aqua Tiles и Allure Gravity позволяват ниво на персонализация, досега характерно предимно за луксозните спа центрове.

Съществен акцент е устойчивостта – вече неизменна част от премиум сегмента. GROHE SPA демонстрира как високият клас дизайн може да върви ръка за ръка с отговорното използване на ресурси. Материали като revia, създаден от рециклирани отпадъци, и PremiAL R100 – 100% рециклиран алуминий с нисък въглероден отпечатък – очертават посоката към кръгова икономика в индустрията.

Този подход е особено релевантен за инвеститори, архитекти и хотелиери, които все по-често търсят решения, съчетаващи естетика, ефективност и устойчивост без компромис с качеството.

Aqua Sanctuary ясно показва и по-широка тенденция – прехода от продукт към преживяване. За бизнеса това означава нови възможности за добавена стойност в недвижимите имоти и диференциация в хотелския и wellness сегмента.

Както подчертава Пол Флауърс, Chief Design and Brand Identity Officer в LIXIL, водата вече не е просто ресурс, а трансформиращ елемент в дизайна, който свързва пространство, тяло и емоция.

С тази концепция GROHE SPA не просто представя нови продукти, а очертава визия за бъдещето на обитаването – по-интуитивно, по-персонализирано и по-близко до човешките нужди. В свят, в който качеството на живот се превръща в ключов показател за успех, подобни решения са на път да се превърнат в новия стандарт.