Пияни свински сърца с гъби

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

КОЙ ГОТВИ

“Изключително засищащо и апетитно блюдо за една истински мъжка вечеря”, ни пише Димитър Димитров

ПРОДУКТИ

500 г свински сърца, 300 г печурки, 1 глава кромид лук, 5 с. л. олио, 20 г краве масло, 3 с.л. соев сос, 1 к.ч. вино, 1 к.л. млян черен пипер, щипка пушен червен пипер, щипка къри, 1 дафинов лист, 5 зърна бахар

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Сваряваме най-напред сърцата в тенджера под налягане за 40 минути. Във водата слагаме сол, 1 дафинов лист и 5 зърна бахар. Изваждаме сърцата и ги нарязваме на едро.

Слагаме на котлона подходяща тенджера и в нея загряваме двата вида мазнина. В нея изсипваме нарязания на едро лук, сърцата и обелените и нарязани на едро гъби. Добавяме соевия сос.

Запържваме всичко за около 5 минути. Наливаме виното и овкусяваме с посочените подправки. Посоляваме още малко, ако е необходимо.

Оставяме ястието да къкри на бавен огън. Готово е, когато образувалата се течност почти изври и започне леко да се отделя мазнината. Сервираме сърцата топли с чаша хубаво вино.