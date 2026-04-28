Трафикът на ГКПП „Капитан Андреево“ и „Лесово“ е изключително интензивен на изход за камиони

Трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) с Турция „Капитан Андреево“ и „Лесово“ е изключително интензивен на изход за товарни автомобили. Това съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция" – МВР, на сайта на ведомството. Информацията за трафика на граничните преходи и пунктове със съседните държави е към 6:00 ч. тази сутрин.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. На прехода Русе – Гюргево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира, пише БТА.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи на границата с Гърция. През граничните преходи „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Нормален е трафикът на граничните пунктове с Република Северна Македония и със Сърбия.