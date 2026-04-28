ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Добри са условията за туризъм в планините

Добри са условията за туризъм по планините. СНИМКА: АРХИВ

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е слънчево, на места духа слаб до умерен вятър. Над 2000 метра има снежна покривка.

Очаква се в следобедните часове времето да се влоши.

Няма регистрирани инциденти през изминалото денонощие.

В планините ще бъде предимно слънчево, показва прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Следобед над масивите от Югозападна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. По най-високите върхове ще превали сняг. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 8°.  

Добри са условията за туризъм по планините. СНИМКА: АРХИВ

