Зеленчуков гювеч в тенджера

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ 

Румяна Любомирова изпраща рецепта за ароматно ястие, което напомня по вкус италианската капоната, гръцкия бриям, френския рататуй, донякъде и зеленчуци в азиатски стил. Отворена рецепта за още сезонни продукти - грах, зелен фасул, броколи.

ПРОДУКТИ 

1 голям морков, 2 зелени и 2 червени чушки, 2-3 картофа и 1/2 тиквичка, стрък пресен лук, 1/2 патладжан по желание, 4-5 печурки по желание, олио/зехтин, 1 ч.л. сол, 1 ч.л. босилково песто, сух джоджен и бял пипер, 1-2 ч.л. втечнен мед, оцет и соев сос, 1/2 ч.ч. доматено пюре, 1/2 с.л. заквасена сметана, 1/2 ч.л. сух риган, зрънце бахар, жълт чедър за поръска, копър/магданоз, пера зелен лук

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

Нарязваме зеленчуците на средни хапки, гъбите - на филийки и поръсени с мащерка, като първо тях запържваме в тенджера. Изваждаме ги в друг съд.

Задушаваме лука и останалите зеленчуци в същата мазнина, овкусена с щипка сух джоджен, бял пипер, песто. Посоляваме, разбъркваме, докато зеленчуците поомекнат. Ако трябва, капваме малко вода.

Деглазираме със соевия сос, сипваме меда и мигновено гасим с оцет - така постигаме ефекта на типично италианското карамелизиране. Заливаме всичко с доматено пюре, примесено с малко сметана. Подправяме с щипка риган и бахар.

Опаковаме тенджерата с фолио под капака, за да си гарантираме съвършено задушаване, и оставяме да къкри на умерено-слаб огън почти половин час. Добавяме заделените гъби, поръсваме настърган чедър и свежи зелении.

