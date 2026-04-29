Симеон Матев: Идва почти зимен уикенд със студено време и валежи

7276
Симеон Матев кадър: Нова тв

Времето през почивните дни ще се доближи до зимни условия заради антициклон и нахлуването на студен въздух от Северна Европа.

За това предупреди синоптикът Симеон Матев пред Нова телевизия.

Масово в неделя и понеделник ще има температури около нулата и дори отрицателни. А дневната температура в най-студените дни ще е под 10 градуса, обясни той.

Застудяването започва в четвъртък, когато се очакват и валежи през целия ден в количества от 15 до 30 литра на кв. м. А по планинските проходи ще вали и сняг, обясни Симеон Матев. През почиввните дни отново ще има превалявания, но не по цял ден.

За Гергьовден се очаква затопляне и отново температури над 20 градуса.

