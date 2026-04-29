Интензивен трафик за камиони на „Капитан Андреево“ и „Лесово“

Изключително интензивен е трафикът на Граничните контролно-пропускателни пунктове „Капитан Андреево" и „Лесово" на границата с Турция, на изход за товарни автомобили, съобщава на сайта си Главна дирекция „Гранична полиция" на МВР. Информацията е към 06:00 часа.

На граничните пунктове с Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален.

На границата с Румъния преминаването през всички гранични преходи се осъществява нормално. На граничния преход Русе – Гюргево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира, напомнят от „Гранична полиция".

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Гърция. През граничните преходи „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили, пише БТА.