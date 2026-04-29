Завършва ремонтът на близо 62 км пътища в област Велико Търново

Завършва ремонтът на близо 62 км републикански пътища в област Велико Търново, по които ще премине част от маршрута на колоездачна обиколка на Италия (Giro d'Italia). Строително-монтажни дейности са изпълнени в участъка от второкласния път II-53 между Лясковец и с. Майско (от 14-и км до 72-ри км), в отсечка от път I-4 от разклона за Велико Търново до Шереметя (131-ви до 134-и км) и на около километър от път III-514, който е в град Велико Търново (между 49-и и 50-и км), информират от АПИ.

Ремонтът по отсечките включваше фрезоване на деформираните площи, изрязване на фугите, почистване на основата и машинно полагане на плътна асфалтова смес, с което се повишава сцеплението и носимоспособността на настилката. Почистени са риголи и облицовани окопи, профилирани са банкети и е отстранена излишната крайпътна растителност, с което се осигурява по-добра видимост.

В заключителна фаза е подмяната на ограничителните системи и пътните знаци, както и полагането на маркировката.

Качеството на асфалтовата настилка и елементите на пътната безопасност са важен фактор за сигурността на състезателите, успешната организация на събитието, безопасното и комфортно пътуване на всички шофьори.

Ремонтът на отсечките, част от маршрута на международната колоездачна обиколка, приключва в определения срок – до края на април. Дейностите са изпълнени от пътноподдържащото дружество, с което АПИ има договор по ЗОП за поддържане на републиканските пътища в област Велико Търново.