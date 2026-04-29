Облачно и дъжд в четвъртък, в планините - сняг

През следващото денонощие метеорологичната обстановка в страната ще бъде усложнена. Ще бъде облачно и с повсеместни валежи от дъжд и на места в Югозападна България, Рило-Родопската област и Предбалкана количествата ще са значителни, съобщи БТА по данни на Националният институт по метеорология и хидрология.

В планинските райони валежите ще са от сняг. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Източна България - временно силен вятър от североизток. Минималните температури ще са между 5° и 10°, в София – около 7°. Максималните ще са от 8° - 10° в Северна България, където температурите ще са почти без денонощен ход, до 16° - 18° на места в Южна България, в София максималната температура ще е около 9°. Атмосферното налягане ще се повиши и ще е значително по-високо от средното за месеца.

По Черноморието ще бъде облачно и с валежи от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Температурите ще са без съществен дневен ход, между 9° и 13°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи от сняг, под около 1700 метра – от дъжд. В района на Централен Балкан и Рило-Родопския масив количествата ще са значителни и ще се образува снежна покривка. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток и с него ще нахлува студен въздух. До вечерта границата на снеговалежа ще се понижава до около 1000 метра надморска височина. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.

В петък все още ще има значителна облачност и валежи, но по-слаби и на по-малко места. Вятърът ще остане от север, но ще отслабне. Студено за началото на май с минимални температури между 2° и 7° и максимални - между 10° и 15°. В събота ще има по-значителни разкъсвания и временни намаления на облачността. Все още на отделни места, главно в планинските райони ще превали слаб дъжд. Минималните температури ще се понижат с още 2-3 градуса, а дневните слабо ще се повишат.