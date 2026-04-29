Спират изграждането на обходния път от Комотини за Маказа заради газопровод

Изграждането на временния обходен път по трасето Комотини - Маказа, който трябваше да е готов в първите дни на месец май, е спряно, след като стана ясно, че трасето му преминава над действащ международен газопровод, съобщиха медии в Северна Гърция. Обходът трябваше да заобиколи пропаднала през февруари част от международния път за България. Проектът е блокиран след реакция на оператора на междусистемната газова връзка Гърция–България, който е установил, че строителните работи се извършват в опасна близост до газопровода и без необходимата координация.

Обходният път, с дължина около 500 метра, трябваше да поеме временно трафика на автомобили, които сега се отклоняват по тесен и стръмен път с много завои през селата Нимфея, Пандросос и Каридия. Според местните междуселският път ще стане опасен със засилването на трафика с наближаването на лятото.

Кметът на Комотини Йоанис Гаранис остро реагира в изявления пред местни медии, обвинявайки фирмата-изпълнител в липса на координация и сериозен проектантски пропуск. Според него ситуацията създава риск както за безопасността, така и за нормалното движение в района.