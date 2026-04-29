Националното тол управление представи обновена карта на трафика по пътищата

Обновена карта за трафика по републиканската пътна мрежа предоставя на шофьорите Националното тол управление. На BGtoll TrafficMap в реално време може да се проследи колко превозни средства преминават по основните пътища за последните 15 минути и за един час. Така с един поглед може да се провери къде трафикът е по-интензивен, съобщиха от АПИ.

Новото е, че вече може да се проследи движението по цели участъци като се избере конкретния път - например автомагистрала „Тракия" и да се види натовареността по цялото й трасе от София до Бургас.

В дните около 1 май и 6 май се очаква засилено движение по пътищата, затова проверката на трафика предварително може да улесни пътуването.

Националното тол управление пожелава на всички шофьори удобно и безопасно пътуване. Провери трафика, определи маршрута си и тръгни по-спокойно!