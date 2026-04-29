Giro d'Italia ще премине по 140 км ремонтирани пътища в област Бургас

Завършва обновяването на близо 140 км републикански пътища, по които ще премине част от маршрута на колоездачна обиколка на Италия (Giro d'Italia) в област Бургас. Строително-монтажни работи са изпълнени по път I-6 в участъка след с. Лозенец до с. Ветрен (от 428-и до 485-и км), на път I-9 от Ахелой до Сарафово (от 215-и до 231-и км) и на второкласния път II-99 между Крайморие и Алепу (от км 0 до 28-и км), съобщиха от АПИ. СНИМКА: АПИ

Отсечките от път I-6 след с. Лозенец до с. Ветрен и път I-9 от Поморие до Сарафово са с нова асфалтова настилка, маркировка, почистени и възстановени отводнителни съоръжения. Трасето на път II-99 между Крайморие и Алепу е с подобрена настилка и нова маркировка. СНИМКА: АПИ

Предвидените строителни дейности в отсечките по маршрута на международната колоездачна обиколка завършват в определения срок - до края на април. Те са реализирани от дружеството, с което АПИ има договор по ЗОП за поддържане на републиканските пътища в област Бургас.