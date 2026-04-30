Спаначена супа със синьо сирене

КОЙ ГОТВИ

“Предлагам рецепта за една любима супа от спанак, но със синьо сирене, което невероятно обогатява вкуса”, ни пише Жана Стоянова.

ПРОДУКТИ

400 г пресен спанак

3-4 с.л. зехтин

1 глава лук

2 моркова

1 консерва (400 г) белени домати

2 топки фиде

сол и черен пипер

синьо сирене за гарниране

лют червен пипер (по желание)

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Задушаваме в зехтин нарязания лук и моркови.

Доливаме 2 л вода и когато заври, добавяме нарязания спанак. Посоляваме и след 5 минути добавяме нарязаните домати.

Добавяме след 4-5 минути и фидето. Поръсваме черен пипер и варим, докато омекне фидето.

При сервиране добавяме в горещата супа синьо сирене и лют пипер според вкуса ни.