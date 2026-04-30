Спаначена супа със синьо сирене

744

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ 

“Предлагам рецепта за една любима супа от спанак, но със синьо сирене, което невероятно обогатява вкуса”, ни пише Жана Стоянова.

ПРОДУКТИ 

400 г пресен спанак 

3-4 с.л. зехтин 

1 глава лук 

2 моркова 

1 консерва (400 г) белени домати 

2 топки фиде

сол и черен пипер 

синьо сирене за гарниране

лют червен пипер (по желание)

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

Задушаваме в зехтин нарязания лук и моркови.

Доливаме 2 л вода и когато заври, добавяме нарязания спанак. Посоляваме и след 5 минути добавяме нарязаните домати.

Добавяме след 4-5 минути и фидето. Поръсваме черен пипер и варим, докато омекне фидето.

При сервиране добавяме в горещата супа синьо сирене и лют пипер според вкуса ни.

