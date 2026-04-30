Спаначена супа със синьо сирене

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
КОЙ ГОТВИ
“Предлагам рецепта за една любима супа от спанак, но със синьо сирене, което невероятно обогатява вкуса”, ни пише Жана Стоянова.
ПРОДУКТИ
400 г пресен спанак
3-4 с.л. зехтин
1 глава лук
2 моркова
1 консерва (400 г) белени домати
2 топки фиде
сол и черен пипер
синьо сирене за гарниране
лют червен пипер (по желание)
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Задушаваме в зехтин нарязания лук и моркови.
Доливаме 2 л вода и когато заври, добавяме нарязания спанак. Посоляваме и след 5 минути добавяме нарязаните домати.
Добавяме след 4-5 минути и фидето. Поръсваме черен пипер и варим, докато омекне фидето.
При сервиране добавяме в горещата супа синьо сирене и лют пипер според вкуса ни.