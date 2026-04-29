От 30 април спират движението в платното за Бургас в два 5-километрови участъка от „Тракия"

От утре - 30 април, се ограничава движението в платното за Бургас в два 5-километрови участъка от АМ „Тракия" в област Ямбол. За ремонт на фуги на две мостови съоръжения ще е ограничено преминаването в отсечките от 272-и до 277-и км и между 282-и и 287-и км. При изпълнението на ремонтните дейности трафикът ще се осъществява двупосочно в платното за София, в което ще бъдат обособени по една лента за пътуващите към столицата и една за Бургас, съобщиха от АПИ.

След завършване на ремонтните дейности в платното за Бургас ще се подменят и фугите в платното за София. При изпълнение на работите трафикът ще се осъществява двупосочно в платното за Бургас.

Строително-монтажните работи се изпълняват от „Автомагистрали" ЕАД, с което Агенцията има договор по ЗОП за текущ ремонт и поддържане на АМ „Тракия". Срокът за завършване на дейностите е до края на май т. г.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.