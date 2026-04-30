На 30 април рожден ден имат

Васил Василев-Зуека, актьор и художник
Васил Петров, джаз и поппевeц
Боян Иванович, директор “Корпоративни комуникации” в Yettel
Владислав Горанов, бивш министър на финансите, избран за депутат
Д-р Велко Минчев, началник на Отделението по медицинска онкология в УМБАЛ “Софиямед”
Д-р Йован Даскалов, началник на АГ отделението в УМБАЛ “Софиямед”
Георги Кузманов, член на Висшия съдебен съвет
Доц. д-р Петко Димов, началник на Отделението по хирургия в МБАЛ “Бургасмед”
Чл.-кор. проф. Стефан Хаджитодоров, биофизик
Славка Бозукова, главен редактор на в. “Стандарт”
Стефан Кисьов, писател
Трендафилка Немска, тонрежисьор
Атанас Камбитов, бивш кмет на Благоевград
Филип Киркоров, руски поппевец с български корени