Бурни празници - гръмотевици на Гергьовден, градушка за 24 май

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Месецът обаче ще е топъл - до 28 градуса

Бурни празници се очертават през май - на Гергьовден вероятно ще има гръмотевична буря, а на 24 май е възможно да удари градушка.

Като цяло месецът ще бъде със средни максимални температури около нормата - от 21 до 26°. Дъждовете над западната и южна част от страната се очаква обаче да са над нормата - от 70 до 100 л/кв. м, а над източните райони валежите ще са около климатичните норми - до 50 л/кв. м. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

След свежото и дъждовно начало на май с температури от 12 до 18° между 4 и 6 май повишението им ще е до 18-23°. Но ще превалява. А навръх Гергьовден бързо ще се развиват

мощни купести облаци

с валежи и гръмотевични бури в Западна и в Централна България. Очакват се количества до 10-15 л/кв. м. Облаците над страната ще се увеличават и на 7 и 8 май пролетните валежи ще бъдат често явление.

На 9 май ще има затопляне с повече слънчеви часове и с дневни температури до 24-28°. На 10-и в Западна и Централна България ще превалява и прегърмява, като следобед валежите ще достигат до Черноморието. Повече по количество (около 20-30 л/кв. м) се очакват в западните райони. Ще започне захлаждане.

На 11 и 12 май бързо ще преминават облаци, но без съществени валежи, максималните температури ще са от 21 до 25°.

От 13 до 16 май предстоят валежи с летен характер,

по-интензивни в западните и централните райони, като има условия и за градушки.

От 17-и до 20-и се очаква временно стабилизиране на атмосферата. Ще е слънчево с температури от 23 до 28°, с повече облаци следобед над планините.

През третото десетдневие валежите и гръмотевиците ще са чести. Значителни по количества ще са валежите на 24 , 25 и 26 май. Дъждовете ще са по-интензивни в западните райони, с опасност от градушки. На 27 май валежи не се очакват и ще има повече слънце.

От 28-и до 29-и има условия развитие на мощни купесто-дъждовни облаци, ще вали проливно, чакат се и силни гръмотевични бури.

В последните два дни от месеца краткотрайни превалявания ще има главно в планинските райони. Температурите ще варират от 23 до 28°, а по крайбрежието - до 22-24.

Най-високите измерени температури през май са между 32 и 37°. По-горещо е било в Бяла, Русенско - 40 градуса, в Берковица и Средец - 39, и в Ловеч, Търговище и Образцов чифлик - 38. Имало е и години с мразовити утрини - от минус 2 до 3°, в Ихтиман минус 4, във Вършец, Велинград и Казанлък - минус 3°.

В София най-студено е било на 13 май 1976 г. - минус 1,6 , а най-топло на 16 май 1908 г. - плюс 33,8°.



Дъждовен май - плодородие безкрай

Дъждовен май - плодородие безкрай. Ако през май често се вдигат вихрушки или пък сутрините са студени, ще има суша. Това казва народната метеорология.

Ако на Гергьовден вали дъжд, лятото ще е сухо, а реколтата - богата. Когато Гергьовден е мъгляв, добитъкът ще е болнав. Колкото дни преди Гергьовден прогърми, толкова пари ще струва житото.

Първата магнитна буря от 5-и до 8-и

През повечето дни от месеца слънчевата активност ще бъде средна. Земното магнитно поле ще бъде с динамично променяне на интензитета. Повишаване на геомагнитната активност, с условия за геомагнитна буря се очаква от 5 до 8 май, от 15 до 18 и около 28 май.