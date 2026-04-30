Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст.

От ПСС уточниха, че по високите части има мокър сняг, а по-ниско в планината - мъгла и вали дъжд.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология, цитирана от БТА, в планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи от сняг, под около 1700 метра – от дъжд. В района на Централен Балкан и Рило-Родопския масив количествата ще са значителни и ще се образува снежна покривка. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток и с него ще нахлува студен въздух. До вечерта границата на снеговалежа ще се понижава до около 1000 метра надморска височина. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.