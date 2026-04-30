Министър Найденов провери ремонтна на част от трасето на Giro d'Italia в област Бургас

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов провери изпълнението на ремонта на участъците от републиканската пътна мрежа, както и на общински път, в близост до Шофьорския плаж, в област Бургас. Отсечките са част от трасето, по което ще премине първият етап от международното колоездачно състезание Giro d'Italia. Участъкът от общинската пътна мрежа е един от последните, които трябваше да бъдат асфалтирани, съобщиха от пресцентъра на регионалното министерство.

В областта, в определения срок, приключва обновяването на общо близо 140 км републикански пътища, по които ще премине част от маршрута на колоездачната обиколка на Италия. Строително-монтажни работи са изпълнени по път I-6 в участъка след с. Лозенец до с. Ветрен (от 428-и до 485-и км), на път I-9 от Ахелой до Сарафово (от 215-и до 231-и км) и на второкласния път II-99 между Крайморие и Алепу (от км 0 до 28-и км).

Отсечките от път I-6 след с. Лозенец до с. Ветрен и път I-9 от Поморие до Сарафово са с нова асфалтова настилка, маркировка, почистени и възстановени отводнителни съоръжения. Трасето на път II-99 между Крайморие и Алепу е с подобрена настилка и нова маркировка.