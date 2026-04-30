Вижте как променят движението в София за откриването на мото сезон 2026 г.

От 05.00 часа до 12.00 часа на 02.05.2026 г. се забранява престоят и паркирането на паркинга на пл. „Княз Александър I".

Oт 09.00 часа до 12.00 часа на 02.05.2026 г. се забранява влизането на пътни превозни средства, с изключение на превозните средства, обслужващи събитието, по бул. „Цар Освободител" в участъка между бул. „Княз Ал. Дондуков" и ул. „Г. С. Раковски".

От 14.00 часа на 01.05.2026 г. до 20.00 часа на 02.05.2026 г. се забранява престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства, с изключение на автобусите на градския транспорт, по локалното пътно платно на Околовръстен път в участъка между пътен възел „Бояна" и Национален исторически музей, от 12.00 часа до 20.00 часа на 02.05.2026 г. включително и на автобусите от обществения транспорт. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

От 13.00 часа до 16.30 часа на 02.05.2026 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по южното пътно платно на Околовръстен път в участъка между ул. „Ал. С. Пушкин" и пътен възел „Бояна".

От 12.00 до 20.00 часа на 02.05.2026 г. се променят частично маршрутите на автобусни линии №№ 63 и 111, както следва:

- № 63 (посока кв. Бояна) – от бул. „Бр. Бъкстон" надясно по Околовръстен път, наляво по ул. „Ал. С. Пушкин", надясно по ул. „Иваница Данчев" и по маршрута си, в обратна посока маршрутът не се променя.

За маршрута на автобусна линия № 63 се закриват спирки:

- с код 1464 „НИМ";

- с код 0262 „Гробищен парк Бояна";

- с код 1448 „Резиденция Бояна".

- № 111 (посока ж.к. „Младост") – от бул. „Никола Петков" надясно по ул. „Ал. С. Пушкин", наляво по ул. „Даскал Ст. Попандреев", надясно по Околовръстен път и по маршрута си, в обратна посока маршрутът не се променя.

За маршрута на автобусна линия № 111 се закриват спирки:

- с код 0279 „Бул. Ал. Пушкин";

- с код 1464 „НИМ".