Заваля сняг в прохода Петрохан, една машина чисти и опесъчава пътя

Прохода Петрохан СНИМКА: АПИ

Към 14:30 часа днес дъждът в прохода Петрохан в Стара планина, през който преминава най-късия път от София към областите Монтана и Видин, е преминал в сняг, съобщи дежурният в Областното пътно управление в Монтана. 

Засега снежната покривка е минимална, температурата е около нулата и снегът се задържа само в страни от шосето. Очаква се обаче с падането на нощта температурата да се понижи още и да се образува по-трайна снежна покривка. След започването на снеговалежа по пътя е излязла една машина, която чисти и опесъчава.

Проходът е отворен, не са наложени допълнителни ограничения, освен тези, които важат за цялата година – да не преминават автомобили с тегло над 12 тона, да няма теглене на ремаркета и да не преминават автомобили с дължина над 12 метра, информира БТА. 

