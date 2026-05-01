Солена торта

За първи път група ученици готвят с учителката си за "24 часа"

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ 

Този път в рубриката ни участва не един кулинар, а цяла група ученици! Маргарита Димитрова, която е учителка в СУ “Д-р Петър Берон” в Червен бряг, ни изпраща рецепта, приготвена от групата “Творим заедно”, която създава тази година. В нея участват 14 ученици от 2 б клас. “Не мога да ви опиша трепета, вълнението и старанието им, за да постигнем очаквания резултат. И това се случи с лекота. А те бяха толкова щастливи! Представям ви творението на моите малки кулинари”, ни пише тя. 

ПРОДУКТИ

2 кг сварени картофи, 1 буркан кисели краставички, 300 г шунка, 200 г кашкавал, 1 малка консерва сладка царевица, 400 г майонеза, сол на вкус

За намазване на тортата: 

200 г майонеза

За украса:

 варени яйца, кисели краставички, шунка, маслини без костилка, царевица, чери домати, магданоз 

Начин на приготвяне:

Настъргваме картофите и кашкавала. Нарязваме на дребно краставичките и шунката. Добавяме майонезата. Посоляваме на вкус и разбъркваме всичко добре.

Вземаме голям поднос или чиния за торта и оформяме блата. Намазваме го целия с майонеза. Отгоре подреждаме яйца, нарязани на парчета, кръгчета от маслини и краставички.

Продължаваме декорацията с царевица, домати и свежа зелена подправка. Прибираме тортата в хладилник, в който престоява поне 10 часа. Изваждаме я, нарязваме я на парчета и я сервираме. 

Ученическият екип на група “Творим заедно” ви пожелава добър апетит! 

