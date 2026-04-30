Сняг на парцали се сипе по проходите в Родопите, има закъсали автомобили

Обилен снеговалеж се сипе в момента във високите части на Смолянска област. През проходите Превала и Пампорово преминаването е при зимни условия. Заради натрупалия се сняг има закъсали товарни автомобили в прохода Превала, както и лека катастрофа по пътя през Пампорово, съобщиха очевидци. На прохода Рожен е закъсал микробус.

Очаква се снеговалежът да продължи във високите части, а в ниските райони да вали интензивен дъжд, като на места валежите продължават вече няколко часа.

Към момента са натрупани около 4–5 см нова снежна покривка, съобщиха от Планинската спасителна служба в Пампорово. Спасителите допълват, че снегът продължава да вали интензивно, което създава предпоставки за затруднения в движението и влошени условия в планината. Препоръчва се на туристите и шофьорите да бъдат особено внимателни и да се съобразяват с метеорологичната обстановка.