Хладно, с дъжд и облаци през почивните дни

Във вторник и сряда мъглите в сутрешните часове ще бъдат често явление, но постепенно ще се затопля

Хладно, мрачно и дъждовно ще е през почивните дни, прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

Минималните температури на 1 май ще бъдат от 4 до 9, в Добруджа и западните високи полета от 1 до 3, по Черноморието - до 8°. В петък сутринта над Добруджа и по високите западни полета ще има слънчеви часове с условия за слаби слани. Бързо облаците ще се увеличават. Следобед над Северна България дъждовете ще спират. Валежите ще продължават в Тракия. Максималните температури ще са от 10 до 16, по Черноморието - до 17°. За София очакваната минимална температура е 2, а максималната 11°.

В събота минималните температури ще бъдат от 3 до 8, в Добруджа и западните високи полета от 0 до 2, по Черноморието - до 6°. Сутринта по високите западни полета ще е слънчево. С подсилен дневен ход ще се развиват дъждовни облаци с превалявания над цялата страна. През нощта срещу неделя валежите постепенно ще спират. Максималните температури ще са от 13 до 18°, по Черноморието до 16. За София минималната температура ще е 0, а максималната - 13°.

Над планините ще има значителна облачност с валежи от дъжд и сняг. Има повишена лавинна опасност. Вятърът над 2500 м ще е от североизток с пулсове до 30 км/ч. Максималните температури над 2500 м ще са от -6 до -3, а на 1500 м - от 1 до 4°.

В неделя минималните температури ще са от 3 до 8, в Добруджа и западните високи полета от 0 до 2, по Черноморието - до 6°. В неделя отново ще превалява, с по-съществени валежи в Източна България. Сутринта на изток ще е слънчево, с условия за слани в Добруджа. На запад ще има разкъсани облаци. През деня облаците ще се увеличават и ще вали над източните и западните райони. Максималните температури ще са от 13 до 18, по Черноморието - до 16°. Над планините отново ще е облачно с валежи от дъжд и сняг.

В понеделник ще превалява по Южното Черноморие, а на запад ще бъде предимно слънчево. Валежите ще спират. Във вторник и сряда сутринта ще има мъгли. Постепенно ще се затопля.