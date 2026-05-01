Очаква се натоварен трафик по пътищата в цялата страна

Натоварено се очаква да бъде движението около поредицата от три почивни дни.

По пътищата у нас МВР засилва контрола, а една от най-конфликтните точки остава пътят за Гърция, където често се образуват тапи.

От Пътната агенция са спрели всички ремонти по главните пътища, а полицията вече е разположила дежурни екипи да регулират трафика и да следят за нарушители по най-натоварените места.

"Ще предвидим и цивилни автомобили, но повече ще са униформените автомобили, основната задача ще е да регулират и подпомагат движението при затруднения. Има въведени доста временни организации със затруднения и намаляване на скоростта, където очакваме да има доста струпвания, така че казвам към водачите да имат търпимост. През целия месец контролът ще продължи, тъй като продължават почивните дни и 6-и и след това 24-и май, така че можем да кажем, че през месец май контролът ще бъде доста засилен", каза по БНТ ст. инспектор Георги Бучков, "Пътна полиция" – Благоевград.