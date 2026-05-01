Родопите в сняг на 1 май, в низините – студ (Снимки)

В истински зимен пейзаж осъмнаха Родопите навръх 1 май. Сняг е покрил високите части в планината, става ясно от снимки, които се публикуват във фейсбук.
В Манастир – най–високото село на Балканите, естествено, покривите са бели, а комините пушат. "Не това е моето време", пише пловдивчанка под снимките на Дима Шопова.
В Дедово, което е на 20 минути път от Пловдив с кола, също е бяло. Клоните са отрупани със сняг.
За Чепеларе няма какво да говорим, там местните са виждали сняг дори на 24 май.
Когато в планините има сняг, долу в ниското също е студено. Тази сутрин температурите в Пловдив са доста надолу, макар и положителни. А мнозина си спомнят в други години как на този ден хората манифестираха по къси ръкави.