Родопите в сняг на 1 май, в низините – студ (Снимки)

В истински зимен пейзаж осъмнаха Родопите навръх 1 май. Сняг е покрил високите части в планината, става ясно от снимки, които се публикуват във фейсбук.

В Манастир – най–високото село на Балканите, естествено, покривите са бели, а комините пушат. "Не това е моето време", пише пловдивчанка под снимките на Дима Шопова.

В Дедово, което е на 20 минути път от Пловдив с кола, също е бяло. Клоните са отрупани със сняг. Клоните по дърветата на Дедово приличат на бели дантели. Снимка: Елисавета Шотилова

За Чепеларе няма какво да говорим, там местните са виждали сняг дори на 24 май.