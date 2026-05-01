Интензивен трафик на „Капитан Андреево“ и „Лесово“ за тирове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трафикът на граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Лесово" на границата с Република Турция е изключително интензивен на изход за товарни автомобили. Това съобщават на сайта си от Главна дирекция "Гранична полиция". Информацията за трафика на българските гранични контролно-пропускателни пунктове е към 6:00 ч. днес.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния. На граничен преход Русе – Гюргево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Гърция. През граничните преходи "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове и с Република Северна Македония и Република Сърбия, пише БТА.