Свлачище затвори част от АМ „Струма“

кадър: Нова телевизия

Отсечката от автомагистрала „Струма" между Симитли и Благоевград в посока София ще остане затворена поне още две седмици заради активизирало се свлачище. Инцидентът стана преди седмица, като компрометираният участък създава риск за преминаващите автомобили и налага спешни мерки за безопасност.

Проблеми в този пътен участък имаше още преди официалното му пускане в експлоатация. По трасето се работеше до последно преди откриването на лота през февруари миналата година.

В момента трафикът между Симитли и Благоевград е пренасочен по обновения път Е-79. Междувременно експерти вече са изготвили геоложко становище за причините за свличането.

„Те са преовлажняване на откоса вследствие на обилни валежи и все още неукрепнала коренова система на залесените дървета", обясни директорът на Областното пътно управление в Благоевград инж. Росен Марков. По думите му са дадени три основни препоръки - обрушване на откоса, поставяне на високоякостни мрежи и подобряване на отводняването. „Не можем да се ангажираме с точен срок, но със сигурност ще отнеме повече от 10 дни", допълни той пред Нова тв.

