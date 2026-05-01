Христина Вучкова с нов отбор в Русия

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Пътят Смолян – Пампорово е пропаднал, има и заледени участъци в планината

път Снимка: Pixabay

Слягане на едната пътна лента е установено по пътя Смолян – Пампорово в района на местността Райковски ливади, съобщи дежурният в Областното пътно управление (ОПУ) – Смолян. Участъкът е с дължина около 10 метра, сигнализиран е и е обезопасен със сигнална лента.

Пътищата в област Смолян са мокри, като в по-високите части на планината условията са зимни. На прохода Превала и в Пампорово има заснежени и заледени участъци, съобщава БТА.

Тази сутрин е подаден сигнал за паднали камъни по направлението Девин – Кричим. Пътноподдържащата фирма е организирала разчистването на трасето.

От ОПУ – Смолян призовават водачите да се движат с повишено внимание, да съобразяват скоростта с пътните условия и да бъдат подготвени за бързи промени на обстановката в планинските участъци.

път Снимка: Pixabay

