ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати и голмайстори от първите 1/2-финали в Ли...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22769392 www.24chasa.bg

Започнаха задръстванията към Гърция, трафикът върви към пореден рекорд

5724
Снимка: фейсбук Kat Rina

Задръстванията в района на Кресна вече започнаха и според очевидци, които пътуват в момента, трафикът там вече е с около 30 минути по-бавен от обичайното, съобщиха читатели на "24 часа".

Данните от толкамерите показват същото за почти цялата страна. Към 13,30 часа например камерата на комплекса "Черната котка" на изхода от столицата в посока Пловдив показва по 4900 преминали превозни средства на час, което е много близо до рекорда от 5100 коли, постигнат през първия ден от последните Великденски празници. От тези 4900 коли 3500 се движат в посока към Пловдив. 

Втората най-натоварена към момента магистрала е "Струма" - в момента камерата в района на пернишкия квартал "Църква" показва близо 3200 превозни средства на час, като над половината се движат в посока към Гърция. Това също е вече близо до рекорда от последния Великден, който беше 3900 превозни средства на час. 

Интензивен е и трафикът по "Хемус", като камерата при тунела "Топли дол" показва 2700 превозни средства на час, повечето от които се движат в посока към Варна. 

Аналогична е и ситуацията около големите градове - Пловдив, Варна, Бургас и Русе. Навсякъде трафикът е по-висок от обикновен петъчен ден. Анализът на данните от трафика показва, че пределът все още не е достигнат, тъй като това е първият от поредицата почивни дни, обикновено в такива трафикът е най-силен в по-късните следобедни часове. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Снимка: фейсбук Kat Rina

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)