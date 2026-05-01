Започнаха задръстванията към Гърция, трафикът върви към пореден рекорд

Задръстванията в района на Кресна вече започнаха и според очевидци, които пътуват в момента, трафикът там вече е с около 30 минути по-бавен от обичайното, съобщиха читатели на "24 часа".

Данните от толкамерите показват същото за почти цялата страна. Към 13,30 часа например камерата на комплекса "Черната котка" на изхода от столицата в посока Пловдив показва по 4900 преминали превозни средства на час, което е много близо до рекорда от 5100 коли, постигнат през първия ден от последните Великденски празници. От тези 4900 коли 3500 се движат в посока към Пловдив.

Втората най-натоварена към момента магистрала е "Струма" - в момента камерата в района на пернишкия квартал "Църква" показва близо 3200 превозни средства на час, като над половината се движат в посока към Гърция. Това също е вече близо до рекорда от последния Великден, който беше 3900 превозни средства на час.

Интензивен е и трафикът по "Хемус", като камерата при тунела "Топли дол" показва 2700 превозни средства на час, повечето от които се движат в посока към Варна.

Аналогична е и ситуацията около големите градове - Пловдив, Варна, Бургас и Русе. Навсякъде трафикът е по-висок от обикновен петъчен ден. Анализът на данните от трафика показва, че пределът все още не е достигнат, тъй като това е първият от поредицата почивни дни, обикновено в такива трафикът е най-силен в по-късните следобедни часове.