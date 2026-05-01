Пътят Смолян - Пампорово пропадна, затвориха го напълно

Валентин Хаджиев

[email protected]

10220
Образувалата се пукнатина и на двете платна е около 40 см. Снимка: Фейсбук/Миро Ботев

Пътят Смолян - Пловдив пропадна напълно в района на Райковски ливади. След заповед на АПИ той е затворен за преминаване на всички превозни средства.

Рано тази сутрин свлачището засегна около 10 метра от едната лента на платното, което позволяваше преминаване на автомобилите в другата, но за няколко часа то обхвана цялото платно. Пропадането засега е около 40 см., но се увеличава, казаха очевидци. "На място са директорът на областното пътно управление и шефът на пътната полиция в Смолян", каза областният управител Зарко Маринов.

От Областното пътно управление въвеждат обходни маршрути: Пампорово - Стойките - Превала - Смолян и през прохода Рожен.

Образувалата се пукнатина и на двете платна е около 40 см. Снимка: Фейсбук/Миро Ботев
Образувалата се пукнатина и на двете платна е около 40 см. Снимка: Фейсбук/Миро Ботев
Образувалата се пукнатина и на двете платна е около 40 см. Снимка: Фейсбук/Миро Ботев

