Библиотека и зона за игра на първия етаж в центъра на София

Апартаментът е на първия етаж в стара сграда в центъра на София и приютява младо семейство с малко дете. Арх. Кристияна Начев си поставя за цел да отвори пространството и да свърже функционално антрето, кухнята и дневната.

Заради ниския етаж

жилището не разполага с

много естествена светлина,

а старото строителство е с разпределение, което не е вече актуално и практично – aнтрето е тъмно и изолирано помещение. Арх. Начев взима решение да се премахнат две тухлени стени и да се отвори и приобщи входното пространство към дневната. Инженерно-конструкторската експертиза допуска преустройството да се направи без колона, но съществуващият трегер е укрепен с метален профил с обшивка. Той следва линията на преградната стена, която затваря кухнята в ниша.

Детската стая също е с минималистична визия.

Интериорната концепция има за цел чиста и цялостна визия с максимално сливане между корпусните мебели и стените. Вертикалните мебели са проектирани като вградени обеми в основния бял цвят. Срещу входната врата е изграден модул, който служи като преграда за кухнята и включва място за съхранение и огледало.

В дневното помещение са обединени кухнята и зоната за релакс. Поради ограничената площ е избрано функционалното решение кухненският остров да е свързан с масата за хранене.

Спалнята е в бяло и с допълващи дървесни елементи.

На една от стените е проектирана голяма библиотека с дървесен декор, която прелива в TV модула, оформен от ламперия и конзолен шкаф. Съществен момент в преустройството на стария апартамент е

разширяването на прозорците

във вид на френски витрини

Вследствие хоризонталният радиатор е сменен с вертикален на стената. Това осигурява достатъчно място за голям ъглов диван и масички за кафе пред него. Спалнята е издържана в минималистичен стил, в бяло и с допълващи дървесни елементи.

Осветителните тела са подбрани в кръгла форма и са съчетани с обкова на гардеробите.

Детската стая също е с минималистична визия, максимално свободно пространство за игра и възможност за лесна адаптация при появата на второ дете.

