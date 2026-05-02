Православен календар за 2 май, вижте кои са имениците

Св. цар Борис-Михаил. Св. Атанасий Велики

Подвигът на св. цар Борис е равноапостолен заради покръстването на българския народ и учредяването на Българската църква. Като се основал на делото на светите братя Кирил и Методий, той утвърдил славянския език в богословието и богослужението; постигнал международно признание на автономна Българска епархия под върховенството на Цариградската патриаршия. В края на живота си приел монашество в манастир близо до столицата Преслав. След смъртта му е канонизиран за светец.

