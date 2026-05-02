Обявиха жълт код за слани на 2 май

Жълт код за опасност от слани в София област, София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград и Пазарджик обяви за днес Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Информацията е публикувана на сайта на института.

Според прогнозата за времето на НИМХ, днес преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд облачността над цялата страна ще се увеличи и ще има валежи от дъжд, на места придружени с гръмотевици. Ще духа умерен, в Югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 10° и 15°, в София – около 12°.