Въвеждат се временни промени в движението на трамвайни линии в София

Във връзка с текущ ремонт на релсовия път по бул. „България" (в участъка между бул. „Витоша" и бул. „Тодор Каблешков") се въвежда временна организация на движението от 08:00 ч. днес до 18:00 ч. на 3 май (неделя). Това съобщиха от Столичната община.

Трамвайна линия 1 няма да се движи в двата дни, а трамвайни линии 7 и 27 ще се движат по променен маршрут до ж.к. „Иван Вазов" в часовете от 04:30 до 18:00 ч. След 18:00 ч. движението им се възстановява по обичайните маршрути.

Разкрива се временна автобусна линия 7ТМ, която ще обслужва маршрута между Националния исторически музей (НИМ) и централната градска част, с основни спирки по бул. „България", бул. „Витоша" и бул. „Пенчо Славейков".

Повече информация за спирките, на които ще спират автобусите, може да бъде намерена тук.

В часовете от 12:00 до 18:00 ч. на 2 май маршрутът ще бъде скъсен до района на кв. „Манастирски ливади".

Временно се закрива автобусна линия 304 (за днес и утре), а част от спирките в засегнатия участък няма да се обслужват.

През март от Общината съобщиха, че са получили одобрение за плащания в размер на над 8 млн. евро по проекти за инфраструктура на територията на седем района на столицата.