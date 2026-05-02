До минус 3 градуса сутрин, над 20 след няколко дни

През нощта облачността ще е значителна. Главно в западната половина от страната ще има валежи от дъжд, но до сутринта ще спрат, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Над източната половина облачността ще се разкъсва и намалява. Ще бъде почти тихо и на места, главно в котловините в Югозападна България, ще има условия за слана. В останалата част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 2° и 3°, в София – около минус 1°.

Утре ще е предимно слънчево. Значителна облачност ще има над Югоизточна България и на места там ще има валежи от дъжд. Ще продължи да духа до умерен, в югоизточните райони временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, в София – около 12°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна, пише БТА.

Над Черноморието облачността ще е разкъсана. Значителна ще е над южното крайбрежие и на места там ще има валежи от дъжд. Ще е ветровито с умерен, временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 12°-14°. Температурата на морската вода е около 12°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Над планините облачността ще е значителна и на много места ще превалява сняг, под 1200 метра – дъжд. По-продължителни ще са валежите в Източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около минус 4°.

През първите дни от следващата седмица в Западна България времето ще бъде слънчево, а над Източна ще има по-значителни увеличения на облачността, не са изключени и изолирани слаби превалявания от дъжд. Вятърът ще е слаб от север-северозапад, във вторник по-късно през деня ще се ориентира от югоизток. Температурите ще се повишават и във вторник максималните навсякъде ще са над 20°, но в понеделник сутринта ще е все още доста студено с условия за слана, минималните температури ще са между 0° и 5°, на места в котловините до минус 2°- минус 3°.