Православен календар за 3 май

Св. мчци Тимотей и Мавра. Св. мчк Ахмед. Преп. Петър, еп. Аргоски чудотворец

Св. Тимотей бил четец при църквата. Той бил арестуван и от него поискали да предаде църковните книги, защото езичниците ги смятали за едно от най-силните средства за разпространение на християнската вяра.

Св. мчци Тимотей и Мавра пострадали в 286 г. в Египет по време на гонението при император Диоклетиан. Младите съпрузи били разпънати на кръстове един срещу друг заради тяхната твърдост при отстояване истините на православната вяра.