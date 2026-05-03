Предимно слънчево ще е на 3 май, на места ще вали

Днес ще е предимно слънчево. Значителна облачност ще има над Югоизточна България и на места там ще има валежи от дъжд. Ще продължи да духа до умерен, в югоизточните райони временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, в София – около 12°.

Над Черноморието облачността ще е разкъсана. Значителна ще е над южното крайбрежие и на места там ще има валежи от дъжд. Ще е ветровито с умерен, временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 12°-14°. Температурата на морската вода е около 12°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Над планините облачността ще е значителна и на много места ще превалява сняг, под 1200 метра – дъжд. По-продължителни ще са валежите в Източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около минус 4°, съобщи НИМХ, цитиран от БТА.