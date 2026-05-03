Жълт код за опасност от слана в 6 области

Жълт код за опасност от слана в няколко области обяви за днес Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Предупреждението е в сила за София-град и областите София, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил, Перник. Информацията е публикувана на сайта на института.

При издаден жълт код от НИМХ обръщат внимание на гражданите, че трябва да бъдат внимателни и да следят актуалните прогнози за времето. Могат да се очакват малки проблеми при дейности на открито, гласи предупреждението за жълт код.

Днес ще е предимно слънчево, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Значителна облачност ще има над Югоизточна България и на места там ще има валежи от дъжд.

И през днешния ден ще продължи да духа до умерен, в югоизточните райони временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, в София – около 12°.