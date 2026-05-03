Заснежени и заледени на места са пътищата в Родопите

Заснежени и заледени на места са пътните настилки по високите части в Родопите, съобщи дежурният в Областното пътно управление (ОПУ) – Смолян.

На прохода Превала има сняг по пътното платно. Заледени участъци има и по пътя Асеновград – Смолян в района на Рожен, както и по участъка с 12-процентов наклон в посока курорта Пампорово. След подаден сигнал от пътуващи към района на Превала е изпратен дежурен екип на пътноподдържащата фирма за обработка на настилките.

Тази сутрин в Областното пътно управление е получен сигнал за пътнотранспортно произшествие на пътя Доспат – Батак. Инцидентът е между два автомобила и е станал на около 10 километра от Доспат. По информация на дежурния няма пострадали. Към момента няма въведени ограничения за движение в участъка, съобщи за БТА.