ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Италианец направи "Порто" шампион след пауза от 4 ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22776569 www.24chasa.bg

Заснежени и заледени на места са пътищата в Родопите

1236
Прохода Превала. Снимка: Архив

Заснежени и заледени на места са пътните настилки по високите части в Родопите, съобщи дежурният в Областното пътно управление (ОПУ) – Смолян.

На прохода Превала има сняг по пътното платно. Заледени участъци има и по пътя Асеновград – Смолян в района на Рожен, както и по участъка с 12-процентов наклон в посока курорта Пампорово. След подаден сигнал от пътуващи към района на Превала е изпратен дежурен екип на пътноподдържащата фирма за обработка на настилките.

Тази сутрин в Областното пътно управление е получен сигнал за пътнотранспортно произшествие на пътя Доспат – Батак. Инцидентът е между два автомобила и е станал на около 10 километра от Доспат. По информация на дежурния няма пострадали. Към момента няма въведени ограничения за движение в участъка, съобщи за БТА.

Прохода Превала. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Чакаме - и победителят не казва много, и другите тихо стъпват край него (Видео)