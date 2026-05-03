В планините е облачно и няма видимост, вали сняг, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите са отрицателни – между минус 10 и минус 1 градус.

Няма подадени сигнали за бедстващи в планините.

Хората да не ходят неподготвени в планините и да имат добра навигация, призоваха от ПСС.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) над планините облачността ще е значителна и на много места ще превалява сняг, а под 1200 метра – дъжд. По-продължителни ще са валежите в Източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, а на 2000 метра – около минус 4°.