Шоколадови звездички с ягоди

Свежи, лесни и ефектни
КОЙ ГОТВИ
“С удоволствие изпращам рецепта за вкусни и ефектни звездички от плодове и шоколад – истинско изкушение за окото и небцето!”, ни пише Анелия Терзиева.
ПРОДУКТИ
100 г кулинарен шоколад
30 г масло
половин банан
250 г ягоди
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Разтопяваме шоколада заедно с маслото на водна баня или внимателно в микровълнова, докато получим гладка, лъскава смес.
Оформяме с помощта на лъжица малки кръгчета върху хартия за печене. Това ще бъде основата на шоколадовите звездички. Поставяме по едно тънко резенче банан в центъра на всяко кръгче, а около него подреждаме резени ягоди като листенца - така получаваме красиви цветя.
Правим за финал с тънка струйка от останалия шоколад нежни щрихи върху плодовете и шоколада, за да придадем още по-изискан вид на десерта.
Оставяме звездичките да стегнат в хладилник и се наслаждаваме на резултата - лесни, свежи и оригинални за всякакъв повод.