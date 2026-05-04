Шоколадови звездички с ягоди

КОЙ ГОТВИ

“С удоволствие изпращам рецепта за вкусни и ефектни звездички от плодове и шоколад – истинско изкушение за окото и небцето!”, ни пише Анелия Терзиева.

ПРОДУКТИ

100 г кулинарен шоколад

30 г масло

половин банан

250 г ягоди

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Разтопяваме шоколада заедно с маслото на водна баня или внимателно в микровълнова, докато получим гладка, лъскава смес.

Оформяме с помощта на лъжица малки кръгчета върху хартия за печене. Това ще бъде основата на шоколадовите звездички. Поставяме по едно тънко резенче банан в центъра на всяко кръгче, а около него подреждаме резени ягоди като листенца - така получаваме красиви цветя.

Правим за финал с тънка струйка от останалия шоколад нежни щрихи върху плодовете и шоколада, за да придадем още по-изискан вид на десерта.

Оставяме звездичките да стегнат в хладилник и се наслаждаваме на резултата - лесни, свежи и оригинални за всякакъв повод.