Слънчев и топъл Гергьовден, след това се очакват гръмотевични бури и градушки

Температурите тръгват стабилно нагоре, сутрин още 2-3 дни ще бъде в интервала 3-4 градуса. Очаква ни слънчев и топъл Гергьовден.

След празника обаче се очаква нестабилност на атмосферата между 7 и 9 май, след това и около 12-и. Тя ще доведе до локални валежи и пролетно-летни грамотевични бури. Очакват се градушки и температури над 25 градуса около 12 май.

"Оттук насетне не се очертават драматични аномалии в температурите, но в края на месеца може да скочат над 30 градуса", обясни синоптикът Николай Василковски пред NOVA.

Според него в момента температурата на морската вода е между 12 и 13 градуса, и бавно се затопля. Към началото на юни ще е все още под 20 градуса.