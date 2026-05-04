Авиокомпания не може да вдигне цената на билета, след като вече ни го е продала, но може да анулира полета

Стефан Трифонов

Европейските регулации не позволяват на авиокомпаниите да вдигат цената на билета след като вече ни го е продала и сме го платили, но може да анулира полета, защото й е неизгоден. Това каза авиопревозвачът Стефан Трифонов в предаването „Тази сутрин" на Би Ти Ви.

В такъв случай тя ще обяви нов полет на същата дата но вече с други цени.

Това обаче се отнася само за редовните линии, при чартърните полети е напълно възможно след като самолетът вече е бил ангажиран да се наложи плащането на допълнителни такси, които да компенсират поскъпването на горивата.

В България все още не сме засегнати от съкращаване на полети и намаляване на честоти, но цените вече не са същите – те поскъпнаха поне с 15% в сравнение с цените в началото на годината. Според Трифонов дори кризата да престане сега едва ли до края на годината цените ще се върнат на равнището си от началото на годината.

