Условията в планините са зимни с температури около 0 градуса

Условията в планините са зимни, съобщи БТА, позовавайки се на Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите са около нула градуса или по-ниски, а снежна покривка има в алпийския пояс. Очаква се затопляне на времето и по-интензивно топене на снега. По високите части е ветровито, казаха още от ПСС.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще бъде предимно слънчево. По-значителни временни увеличения на облачността ще има около и след обяд, главно над масивите от Централна и Източна България. Само на отделни места ще превали слаб дъжд, над 2000 метра – сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.