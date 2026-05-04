Информационната система за пътната ни мрежа вече съдържа данни за договори за общо почти 6 млрд. евро

За първи път се дава достъп до обработени данни, визуализирани чрез web картографски портал, за договорите на Агенция „Пътна инфраструктура" за години назад. Чрез георефериране, за всеки участък или съоръжение в информационната система може да се види досие, от което става ясно какво се е случвало по него през последните години. Всички пари, които са изхарчени и ще бъдат изхарчени, вече са напълно прозрачни и всеки може да ги разгледа по най-удобния начин с уеб картите и информационните системи. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов на пресконференция днес. В нея участваха също председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Тодор Анастасов, директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов, Йордан Терзиев – съветник на министър Найденов, и Михаил Михайлов – съветник на инж. Анастасов.

Платформата roads.mrrb.bg вече съдържа данни за договори за 752 участъка от републиканската пътна мрежа на обща стойност 5,913 млрд. евро. Най-старият договор, за който са налични данни в системата, е от 7 август 2014 г., а най-новият – от 3 април 2026 г., посочи министърът. Информацията ще бъде публична в рамките на деня.

„Другото революционно нещо, което се направи, е за организацията на процесите, данните и договорите в самото АПИ. Въведен е железен ред, който е направен по условията и стандартите на една модерна корпорация", каза още министър Найденов.

Йордан Терзиев обясни, че платформата съдържа данни за договорите за ново строителство, за основен ремонт и за текущ ремонт и поддържане. Той допълни, че е налична информация и по райони за контрактите за маркировка, знаци и ограничителни системи. Визуализират се обектите в изпълнение, предстоящите и завършените. Системата показва и линейно-реферираните участъци за всеки един договор. От нея е осигурен директен достъп до Портала за обществени поръчки. Платформата позволява търсене по дати и населени места. Създадена е и възможност за експортиране на данни. За да е лесно обновяването на платформата, е създадена администрация.

Министър Найденов посочи, че в информационната система се съдържат данни и за договора между АПИ и „Автомагистрали" ЕАД от 23.10.2019 г. за укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления. Общата му стойност е над 569,5 млн. лева, а авансово са платени над 218,5 млн. лв. В него е заложено укрепването на почти 90 обекта. До момента само 3 от тях са завършени, 33 са в изпълнение, а 53 не са започнати.

Инж. Тодор Анастасов информира също, че направена и още една карта, която показва състоянието на настилките на републиканските пътища по три критерия – визуално състояние, носимоспособност и неравност. За целта във всички областни пътни управления е инсталиран подходящ софтуер, чрез който данните са събрани в рамките на седмица. Чрез тях може да се прецени какво е необходимо за изпълнение и да се направи бюджет за следващата година. Председателят на УС на АПИ посочи, че резултатите за автомагистралните участъци от това обследване и от направено от Института за пътища и мостове към Агенцията са почти еднакво точни. В момента Институтът прави обследване и на първокласните пътища в страната.

Михаил Михайлов информира, че всички областни пътни управления ще получат доклади от извършеното обследване, които ще дадат насока какви ремонти е необходимо да бъдат извършени за подобряване на състоянието на пътищата. Получените данни от обследванията показват, че най-добро е състоянието на републиканските трасета в областите Благоевград, Силистра и Пазарджик, а най-лошо – в областите Бургас, Монтана и Видин.

В отговор на въпрос за свлачището по пътя Смолян – Пампорово Николай Найденов посочи, че е необходим поне месец за извършване на прочувания. След събиране на данните ще се извърши проектиране в тримесечен срок, след което ще може да се прогнозира срокът за изпълнение. Министърът беше категоричен, че възникналите геодинамични процеси, породени от силно преовлажняване на земните маси, не застрашават безопасността на хората и сградите в района. Той изрази очакване още днес да бъде свикана Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, в която участват хора с най-подходящата експертиза.

Председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура" заяви, че се прави всичко възможно обходните трасета да бъдат укрепени, за да поемат трафика.

Инж. Анастасов съобщи още в отговор на въпрос, че фирмата, която е полагала маркировка по пътя Костенец – Самоков ще бъде санкционирана за некачествено изпълнение. Структурите на АПИ са се самосезирали и положената първоначално маркировка по обновеното пътно трасе е премахната и се поставя нова.