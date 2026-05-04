ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Левски" пуска утре билетите за мача, след който щ...

Времето София 19° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22783828 www.24chasa.bg

Ето кои улици и булеварди ще бъдат затворени в Пловдив заради Giro d'Italia

24 часа Пловдив онлайн

1240
Бул. "Цар Борис III Обединител" ще бъде затворен. Снимка: Никола Михайлов

Ограниченията ще са в сила от 5 и 14,30 часа на 10 май

Движението на автомобили по няколко улици и булеварди в Пловдив ще бъде спряно тази неделя, 10 май, между 5 и 14,30 ч. заради преминаването на етап 3 от колоездачното състезания Giro d'Italia през Пловдив, съобщават от предприятието „Организация и контрол на транспорта".

Ето кои участъци ще са затворени:

-       бул. „Цар Борис III Обединител",  в участък от кръстовище с бул. „Христо Ботев" до кръстовище с бул. „България";

-        бул. „България", в участък от кръстовище с бул. „Цар Борис III Обединител" до кръгово кръстовище с републикански път II- 86;

-        ул. „Иван Вазов" в участък от площад „Централен" до кръгово кръстовище с бул. „Руски";

-        ул. „Авксентий Велешки" в участък от кръстовище с бул. „Христо Ботев" до кръстовище с ул. „Булаир";

-        ул. „Булаир" в участък от кръстовище с ул. „Авксентий Велешки" до кръстовище с ул. „Цар Асен";

-        ул. „Цар Асен" в участък от кръстовище с ул. „Булаир" до кръстовище с ул. „Цанко Дюстабанов";

-        ул. „Цанко Дюстабанов" в участък от кръстовище с бул. „Цар Борис III Обединител" до кръстовище с ул. „Цар Асен".

Всички булеварди и улици, които пресичат тези участъци, също се затварят в зоната на кръстовищата за времето от 5 ч. до 14,30 ч.  в неделя.

Бул. "Цар Борис III Обединител" ще бъде затворен.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)