Печено агнешко с пресен лук и булгур

Подправя се с джоджен и девесил

КОЙ ГОТВИ

Пепа Стоева изпраща вкусна рецепта за Гергьовден.

ПРОДУКТИ

За 3 порции:

1,2 кг агнешко месо, 3-4 връзки пресен лук, 5-6 стръка пресен джоджен, 3-4 листа девесил, 2 с.л. масло, сол, 100 мл бяло вино

За намазване:

50-60 мл соев сос, 30-40 мл олио, 2-3 фино пасирани скилидки чесън, 3 с.л. червен пипер, 1 с.л. брашно, 1 ч.л. черен пипер, 1 ч.л. сол

~ 400 г сварена агнешка карантия и 1 ч.ч. от бульона, 3/4 ч.ч. булгур, 1/4 ч.ч. ориз, 200 г стерилизирани гъби, 2-3 с.л. олио, 3-4 стръкчета джоджен, малко от бялата част на лука, 7-8 резена сушени домати в олио с билки, сол

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Нарязваме лука и го нареждаме в дълбока тава или глинен гювеч. Посоляваме. Смесваме продуктите за намазване на месото в купа. Добре подсушаваме месото и го намазваме със сместа.

Поставяме го върху лука, наливаме виното и половин чаша вода, добавяме стръковете джоджен и девесил и завиваме тавата плътно с фолио.

Слагаме я във фурната на 180 градуса за 30 мин. Намаляваме на 160 градуса и печем още 60 мин. Изваждаме тавата от фурната и махаме фолиото. Поставяме тавата под наклон - лукът и месото да са в единия край и да се отвори място за булгура. Наливаме чаша и половина гореща вода. Намазваме месото с масло.

Завиваме с фолиото и връщаме във фурната за 20 мин. Изключваме фурната, отваряме и оставяме тавата вътре за още 15 мин. Едва тогава сервираме.